Dopo l'alluvione un ponte ciclopedonale sul Misa a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 24 MAG - E' arrivata finalmente a Senigallia (Ancona) la passerella ciclopedonale che dovrà essere appoggiata agli argini sul fiume Misa. La posa avverrà nei prossimi giorni ma gli operai sono già al lavoro per procedere con l'assemblamento delle parti che permetteranno quindi il ricongiungimento dell'area stadio con il centro storico senigalliese.

A otto mesi dall'alluvione del 15 settembre 2022 che ha causato 13 vittime e danneggiato ponte Garibaldi, giungono finalmente buone notizie: l'installazione della passerella ciclopedonale sul fiume Misa rappresenta un momento importante sia in chiave economica, che turistica, riducendo i disagi alle attività in zona. Sarà lunga 37 metri e larga 2 e vi potranno transitare nei due sensi di marcia pedoni e biciclette fino a un massimo di 500 kg/mq. I lavori, dell'importo di circa 400 mila euro appaltati dal Consorzio di Bonifica, dovrebbero concludersi per il 10 giugno prossimo: è questo il termine previsto dall'ordinanza n. 407/2023 con cui è stata modificata la viabilità ordinaria nell'area di via Rossini, via Montenero, via XX Settembre e largo Boito. Nel frattempo la Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per temporali e rovesci sparsi che interesseranno un po' tutte le Marche fino alla mezzanotte di oggi. (ANSA).