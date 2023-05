Sparò e ferì un 40enne durante una lite, denunciato

Identificato e denunciato dalla Squadra Mobile di Fermo un 30enne originario dell'Est Europa, presunto autore dei colpi di pistola esplosi il 30 marzo scorso, al culmine di una lite all'interno di un abitazione a Lido Tre Archi di Fermo, uno dei quali ferì ad una gamba un 40enne tunisino. L'esame di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza comunali e alcune testimonianze, avevano permesso di seguire una precisa pista investigativa. All'esito di favorevoli riscontri, che avrebbero confermato i gravi indizi sull'autore individuato, gli agenti della Mobile, dopo alcuni giorni di serrate indagini, hanno perquisito l'abitazione del ricercato e sequestrato una pistola da soft air, un arco professionale con numerosi dardi, molteplici schede sim prive di indicazione dell'operatore telefonico.

La polizia ha anche accertato, ricostruendo gli spostamenti dell'auto in uso all'indiziato, che questi si era allontanato dal territorio nazionale, fuggendo in una nazione facente parte dell'Unione Europea. L'uomo è già gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati commessi con l'uso di armi da fuoco: è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. (ANSA).