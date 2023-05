Progetto di valorizzazione turistica di Acquasanta Terme

Un importante progetto di valorizzazione culturale e turistico di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) denominato "Aquae Virtus" sarà realizzato grazie alle risorse del Piano Nazionale Complementare "Aree sisma 2009-2016 Misura B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio". L'investimento previsto è di 2.495.000 euro.

Il progetto presentato dal Comune di Acquasanta in collaborazione con i partner privati NextLab di Ascoli Piceno e la locale ProLoco, si sostanzia nell'adeguamento funzionale di alcuni asset del territorio come il Parco fluviale delle Gole del Rio Garrafo, e nella definizione e attuazione di una strategia di sviluppo del territorio incentrata sul turismo termale che potrà essere straordinariamente qualificato dal patrimonio naturalistico e culturale del territorio. Previste tre diverse iniziative progettuali, correlate fra loro: rifunzionalizzazione 'Turistico - Naturalistica' del Parco fluviale Gole del Rio Garrafo, la realizzazione di un hub Creativo che opererà per la valorizzazione del travertino, ecosistema digitale e qualificazione della esperienza turistica "Oggi - ha detto il sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni in merito all'avvio del progetto "Aquae Virtus" - abbiamo finalmente un progetto importante finanziato che permette al territorio di ripartire dal post sisma non solo nella ricostruzione delle case ma anche attraverso il rilancio turistico ed economico che permette alle famiglie di rimanere nei territori e ripopolare le aree interne che hanno tanto bisogno di nuovo ossigeno con nuovi progetti e risorse economiche".

"Acquasanta ha una ricchezza molto composita che deve essere valorizzata e tutelata come si propone il progetto. In questo - ha affermato il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione - si inserisce la strada consolare che sarà uno degli assi centrali per riorganizzare la viabilità nel cratere.

In tutto questo c'è una strategia integrata che ha un carattere prospettico e Acquasanta ha saputo cogliere tali opportunità ed un esempio in tal senso è l'hub creativo di Centrale". (ANSA).