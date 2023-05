Pnrr: entro l'estate seduta Consiglio Marche su stato attuazione

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Prima della pausa estiva il Consiglio regionale si riunirà in una seduta aperta totalmente dedicata allo stato di attuazione del Piano di ripresa e resilienza nella Regione. Lo ha deciso l'Assemblea che, in chiusura di seduta, ha approvato all'unanimità (21 voti a favore) una mozione presentata dal Gruppo Pd, primo firmatario Romano Carancini, Marta Ruggeri (M5s) e Simona Lupini (Misto), che impegna il presidente Francesco Acquaroli e la giunta a chiederne la calendarizzazione.

In aula l'impegno sul punto dell'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni che ha anche ricordato i numeri del Pnrr nelle Marche e cioè risorse per "36 miliardi di euro" di cui "247 milioni di euro gestiti dalla Regione Marche". (ANSA).