Giornata polizia locale a Macerata con sottosegretario Molteni

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - E' dedicata al ruolo e ai protagonisti del servizio reso alla comunità la Giornata regionale della Polizia Locale che coincide, il 23 maggio, con la Giornata della legalità, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. La Regione Marche ha scelto di celebrarla a Macerata in una piazza gremita da pubblico, tante scolaresche e autorità, tra cui il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.

"Un onore e un privilegio essere qui a celebrare una giornata della memoria e del ricordo, così significativa per la storia del nostro Paese - ha detto Molteni -. Coltiviamo e tramandiamo la memoria ai giovani che vedo con piacere presenti. Oggi ricordiamo chi, indossando la divisa dello Stato, ha perso la vita per il bene comune, per la sicurezza e la legalità.

Dobbiamo ricordare per non vanificare la loro opera al servizio dello Stato e per difendere i valori che sono alla base della Carta costituzionale. Così come rivolgiamo gratitudine alla polizia locale e a tutti coloro che indossando la divisa oggi garantiscono sicurezza e legalità ad ognuno di noi, valori da custodire quali precondizione per lo sviluppo di un territorio e per guardare al futuro".

Per Molteni il ruolo di cura a tutela della comunità della Polizia di Stato e della Polizia Locale "è fondamentale, custodiscono il bene primario che è la sicurezza dei cittadini, che significa benessere, convivenza civile, senso di appartenenza alla comunità. Il nostro impegno - ha aggiunto - è quello di valorizzare e riconoscere il ruolo e il capitale umano che le Polizie Locali rappresentano. La sicurezza non è mai un costo, ma un investimento. Per il governo il rafforzamento degli organici e la riforma della Polizia Locale sono una priorità.

Un'Italia più sicura è un'Italia più libera".

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha posto al centro dell'intervento il valore dell'impegno e la dedizione della polizia locale: "Legalità e sicurezza rappresentano due valori imprescindibili per le nostre comunità da salvaguardare anche per permettere lo sviluppo economico e sociale dei nostri territori". (ANSA).