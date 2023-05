Ballottaggi: ad Ancona Simonella arruola ex rettore Univpm

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - La candidata sindaca del centrosinistra ad Ancona Ida Simonella arruola l'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche. In caso di vittoria al ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio sarà assessore all'Università e ad alcune competenze che rientrano nel Pnrr, nello specifico Transizione ecologica e digitalizzazione.

Simonella lo ha presentato alla stampa oggi ad Ancona, ribadendo la sua visione di una città "sempre più sostenibile e inclusiva". "Ci sono dei momenti in cui bisogna decidere da che parte stare - ha detto Longhi -, se in un'area progressista e oppure in una di conservazione. E' una scelta binaria, non ci sono vie di mezzo". Tra le sue priorità la lotta alle disuguaglianze e quella per l'ambiente e la sostenibilità.

E come riferimento ha citato un passaggio dei discorso di ieri del presidente Mattarella a Milano per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni: "la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. E' l'uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti". "E' un concetto di cittadinanza globale" ha sottolineato Longhi.

L'arruolamento dell'ex rettore di Univpm è maturato nelle ultime ore: "Ida mi ha chiamato ieri, oggi dovevo andare dal barbiere, ho dovuto rinviare a dopo la conferenza stampa. Se si vogliono contrastare le disuguaglianza economiche, sociali e anche culturali - ha ribadito Longhi - la parte progressista, che è maggioranza nel Paese e ad Ancona, ma non trova rappresentanza, non può che votare Simonella. Io metto a disposizione le mie competenze e la mia esperienza". La candidata sindaca voleva "ridisegnare alcune deleghe per trasformare la città grazie ai fondi del Pnrr. Longhi è la persona giusta, la delega all'Università servirà a curare i rapporti tra amministrazione e Ateneo e anche la 'città degli studenti'". (ANSA).