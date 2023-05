Maltempo: estesa frana a Cicco Bianco di San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 22 MAG - oltre ai danni generali alla viabilità, l'ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino Marche è stato chiamato ad intervenire anche per una rilevante ed estesa frana che ha coinvolto un tratto di circa 50-70 metri della comunale di Cicco Bianco, in località Serralta.

La frana ha isolato la viabilità di accesso e interrotto la fornitura idrica di un fabbricato adibito a civile abitazione e, in prosecuzione, di due fabbricati di altrettante aziende agricole. Lo smottamento ha coinvolto anche un piccolo fabbricato privato, adiacente alla strada, con importanti lesioni strutturali. Fortunatamente non è stato necessario evacuare le famiglie residenti.

Un intervento di ripristino provvisorio alla strada e all'acquedotto ha permesso di scongiurare ulteriori disagi, ma un intervento di ripristino definitivo al momento resta difficilmente quantificabile in quanto il movimento franoso ha interessato una vasta area del pendio a monte della strada comunale e presenta un piano di scorrimento molto profondo.

(ANSA).