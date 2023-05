Maltempo: angeli del fango anche dalla Vallesina

(ANSA) - CASTELBELLINO, 22 MAG - Ci sono anche i ragazzi della Vallesina tra gli "angeli del fango" all'opera nei luoghi devastati dall'alluvione nell'Emilia Romagna. Tra loro, sei giovani da Monte Roberto e Castelbellino, che i due Comuni hanno voluto ringraziare in una nota congiunta. "Si chiamano Nicolò Faini, Sofia Centanni, Giammarco Mancini, Davide Latini, Michel Balducci, Nicola Paolucci, ed una foto di gruppo ce li mostra con gli stivaloni ai piedi e le pale in mano".

"C'è bisogno dell'aiuto di tutti - si legge nel comunicato -.

Un aiuto concreto, fatto di lavoro e sacrificio, che dimostra, ancora una volta, che i nostri giovani sanno interpretare bene le esigenze e, con generosità e solidarietà, stanno portando speranza in chi ha perso molto o tutto. Questi giovani ci rendono orgogliosi e fiduciosi nel futuro". (ANSA).