Carceri: percorsi universitari e professionali nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - Nuovi accordi sottoscritti dal Garante dei diritti regionale Giancarlo Giulianelli per le attività trattamentali negli istituti penitenziari delle Marche.

Attraverso il protocollo d'intesa con Prap (Amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche) e Università Politecnica delle Marche previsti l'istituzione ed il funzionamento del Polo universitario penitenziario a Montacuto e Barcaglione.

Per il triennio accademico 2022-2025 con l'Università di Urbino si rinnova l'attività del Polo universitario regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone. Un'esperienza portata avanti ormai da anni e che nel 2017 ha raccolto anche l'adesione del Garante. Il 24 novembre del 2021 è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa tra Prap, Università e la stessa Autorità di garanzia.

Nel marzo scorso avviato il secondo corso di aiuto cuoco per il Polo professionale presso gli istituti penitenziari di Ancona - costituito nel 2017 tra Garante, Regione e Prap - e rinnovato l' accordo con l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca per il progetto "Agricoltura sociale negli Istituti penitenziari di Ancona" con l'obiettivo generale di fornire ai detenuti l'acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali di settore.

Previsti diversi corsi di specializzazione, attività specifiche come il ripopolamento e la diffusione della "gallina Ancona" e uno studio sociologico sull'impatto dell'agricoltura sociale sull'ecosistema penitenziario. Di recente la "Fattoria Barcaglione", in collaborazione con Coldiretti, è stata accreditata nell'albo nazionale della rete delle aziende agricole che fanno capo a Campagna Amica.

Infine, "Al di qua del muro... L'infinito", che interessa la Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) "Casa Badesse" di Macerata Feltria (Pesaro Urbino), gestita dalla società Atena. In questo caso, in collaborazione tra Garante e Comune, viene riproposto per il prossimo triennio l'atelier d'arte di ceramica raku (antica tecnica giapponese).

"La natura", "Il viaggio" e "I passaggi del sogno" sono i temi annuali proposti agli ospiti della Rems. (ANSA).