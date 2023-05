Ballottaggi: Rubini, 'votare per non far vincere la destra ad Ancona'

(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - Niente apparentamento e niente endorsement per la candidata sindaca del centrosinistra ad Ancona Ida Simonella da parte delle liste civiche di sinistra Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta. Ma il candidato sindaco Francesco Rubini, rispondendo ai giornalisti, è stato netto: "votare per non far vincere il centrodestra". Rubini ha raccolto il 6,11% dei consensi, 2.660 voti utili per Simonella, assessora comunale uscente, che ha raccolto il 41,3% per contrastare il competitor di centrodestra Daniele Silvetti, che ha il 45% e che si è apparentato con la lista Ripartiamo dai giovani (2,11%).

La decisione di non apparentarsi è stata formalizzata dall'assemblea delle coalizione di sinistra. "Troppo debole" la lettera che Simonella, insieme ai segretari dei partiti di centrosinistra e ai rappresentanti delle sue civiche, ha inviato ai candidati sindaci esclusi dal ballottaggio per invitarli a unire le forze. "Nessuna autocritica" da parte di Simonella nell'incontro con Rubini, rispetto a dieci anni di amministrazione in cui "siamo stati all'opposizione rispetto alla giunta guidata da Valeria Mancinelli", sindaca Pd, a cui viene contestata la chiusura al dialogo e al confronto con altre forze politiche, con i Comitati Territoriali di Partecipazione, con le associazioni, "e posizioni del Pd e di Fdi sovrapponibili".

Rubini e le sue liste vogliono differenziarsi dal Movimento 5 stelle, che ha lasciato libertà di voto: "noi invitiamo ad andare a votare". Ma "non vogliamo sentirci dire che è colpa nostra se questa destra regressiva va al governo della città. Se siamo a questo punto, se un personaggio di sinistra come l'allergologo Floriano Bonifazi accetta un incarico tecnico dal centrodestra, se in città si respirano acredine e volontà di cambiamento, vuole dire che il centrosinistra dell'amministrazione uscente ha sbagliato". Vari candidati delle due liste hanno già annunciato il voto per Simonella. E se la posizione delle liste è cristallizzata, la candidata sindaca del centrosinistra "ora deve convincere gli elettori", ad esempio con "delle aperture sull'Area Marina Protetta". (ANSA).