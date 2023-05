Maltempo: Comune di Pesaro chiama, 320 volontari rispondono

(ANSA) - PESARO, 20 MAG - Giovanni ha 23 anni, è di Pesaro e studia scienze politiche all'Università di Urbino; è diventato volontario perché, "c'è bisogno. Siamo stati colpiti da un'alluvione e credo sia importante che chi può dia il suo aiuto". Angela ne ha 44, si è trasferita da tempo a Pesaro ma è originaria de L'Aquila; era lì durante il terremoto del 2009 e sa "cosa significa aver bisogno di una mano. Io l'ho ricevuta e ne sono grata; sono qui anche per questo".

Entrambi sono al lavoro da ieri tra tira-acqua e pale pesanti di fango, per essere utili alle famiglie pesaresi colpite dall'alluvione, coordinati dalla Protezione civile di Pesaro, dopo aver aderito alla chiamata lanciata dal Comune mercoledì sera. Chiamata a cui hanno risposto in 230, "per la gran parte giovani e giovanissimi, l'età media è 20 anni, che rappresentano il grande cuore della città. Siamo orgogliosi e commossi da questa grande prova di generosità" hanno detto gli assessori Enzo Belloni e Camilla Murgia insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Perugini che ha lanciato la campagna di solidarietà.

A Pesaro è esondato il torrente Genica, allagando tre quartieri della città. Ora l'acqua si sta ritirando, ma resta tanto fango. "Invitiamo i volontari a tenersi pronti e controllare le mail con le indicazioni. Invitiamo anche i pesaresi che ne hanno necessità e che ancora non l'hanno fatto, a contattare il numero del gruppo comunale di Pesaro della Protezione civile, lo 0721387616, per ricevere l'energia dei volontari utile a sgomberare case, cantine, rimuovere mobili e pulire dal fango" è l'appello di Belloni, Murgia e Perugini.

