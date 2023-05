In viaggio con oltre 2 chili hascisc nello zaino, arrestato

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 20 MAG - Oltre due chili di hascisc nascosti nello zaino. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un controllo a bordo del treno regionale Ancona-Roma, all'altezza della stazione ferroviaria di Fabriano (Ancona). Gli agenti della locale polizia ferroviaria si sono insospettiti e hanno approfondito l'investigazione, trovando tre involucri contenenti oltre due chilogrammo di hascisc nello zaino dell'uomo, uno straniero. Lui era salito a bordo del treno regionale alla stazione di Ancona per dirigersi a Roma. In possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato e condotto in carcere ad Ancona a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Proseguono le indagini per individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, l'eventuale giro di affari e la pizza dello spaccio, Marche, Umbria o Roma.

(ANSA).