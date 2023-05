Ballottaggi: ad Ancona apparentamento Silvetti-Battino

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Apparentamento ad Ancona tra il candidato del centrodestra Daniele Silvetti (45% al primo turno) e la lista Ripartiamo dai giovani con il candidato sindaco più giovane d'Italia (22 anni) Marco Battino, che al primo turno ha raccolto 2,18% dei consensi, in totale 948 voti. In un incontro stampa Silvetti e Battino si sono stretti la mano e hanno siglato insieme il programma della lista, "la nostra Bibbia" secondo Battino, che è stato integralmente recepito dal candidato sindaco del centrodestra, per la prima volta in vantaggio nella storia di Ancona sulla candidata sindaco del centrosinistra Ida Simonella (41,3%).

La sottoscrizione pubblica del programma è "uno dei punti qualificanti" dell'accordo raggiunto, dopo avere dialogato con entrambi i candidati. Tra gli altri ci sono la creazione di un assessorato all'Università, alle Politiche e al Lavoro giovanile, che dovrebbe essere affidato a Ripartiamo dai giovani, probabilmente allo stesso Battino, l'individuazione "insieme" di una "figura competente e tecnica" quale assessore alla Cultura, la creazione di una giunta comunale ricca di competenze, "l'autonomia e indipendenza" della lista dei giovani, la trasparenza dell'intero processo che ha portato all'apparentamento, già formalizzato stamane.

"Abbiamo incontrato i due candidati - ha spiegato Battino -, ma solo Silvetti ha recepito le nostre richieste. Ci siano consultati come gruppo che ha dato vita alla lista e insieme abbiamo deciso". Secondo Silvetti l'apparentamento porta "un arricchimento di contenuti al programma della colazione di centrodestra. L'assessore all'Università e al Lavoro giovanile, in particolare, è una perfetta cinghia di trasmissione tra formazione e lavoro".

Silvetti arruola nella sua squadra l'allergologo Floriano Bonifazi, che ha curato il Pia (Progetto Inquinamento Ambientale), la cui ripresa è al centro dei programmi di altri candidati (Verdi, Altra Idea di Città, M5s). "Guiderà una task force di tecnici - ha spiegato Silvetti - che si occuperà di sviluppo sostenibile". (ANSA).