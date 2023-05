Razzia di sigarette e gratta e vinci al tabacchi, arrestato

Prendono di mira il distributore automatico della tabaccheria di via della Repubblica a Pedaso, in provincia di Fermo, rubando numerose stecche di sigarette, gratta e vinci e altri articoli per un valore di circa 25mila euro ma uno dei due responsabili viene arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fermo avvisati dal titolare della tabaccheria dopo aver ricevuto l'alert dal sistema anti-intrusione. In manette un cittadino egiziano 27enne, pregiudicato e proveniente dalla provincia di Ravenna.

Si cerca il complice locale sfuggito ai carabinieri dopo un inseguimento a piedi che ha consentito anche di recuperare la refurtiva.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo in attesa del rito per direttissima, disposto dall'autorità giudiziaria. L'episodio sottolinea la presenza costante sul territorio dell'Arma dei Carabinieri, impegnata nella tutela dei cittadini e nella prevenzione dei reati. Grazie alla loro prontezza e professionalità, ma anche alla preziosa collaborazione della parte offesa, i militari hanno potuto intercettare e arrestare il malvivente che avrebbe di certo rappresentato una minaccia per la sicurezza e il benessere della comunità locale. (ANSA).