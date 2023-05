Pesaro, "danni maltempo non fermeranno gli eventi culturali"

Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, protagonista al Salone internazionale del Libro di Torino. "Sono stati giorni drammatici per il nostro territorio martoriato dal maltempo. - ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, intervenuto allo stand allestito dalla Regione Marche - Possiamo tirare un sospiro di sollievo perché non ci sono stati morti o feriti, ma ci sarà tanto da fare perché le piogge degli scorsi giorni hanno provocato danni incalcolabili a strade, edifici e a molti luoghi belli della nostra provincia".

"Questo non fermerà la stagione di eventi culturali di alto livello che abbiamo programmato e che farà da apripista al 2024, l'anno della Capitale Italiana della Cultura. - ha assicurato il sindaco - Vogliamo giocarcela al massimo per lasciare il segno».

In attesa di scoprirli nella conferenza in programma lunedì 22 maggio alle 10.30, Ricci anticipa: "sarà un'estate da 'capitale', pienissima, con ospiti straordinari e di eventi», dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema al Rof, a Popsophia al CaterRaduno e Ulisse Fest".

Sulla rete delle città medie della cultura, ha sottolineato: "stiamo costruendo una rete di città medie della cultura, con realtà come Parma, Mantova, Ascoli, Tempio Pausania, Matera ect.

Pensiamo che possa essere una risorsa preziosa per il Paese.

Dopo il Covid il turismo è ripreso in maniera forte e le principali città sono in overbooking. Il nostro compito è quello di intercettare i visitatori che vengono in Italia in cerca di cultura e bellezza".

La "natura della cultura" e la "città-orchestra" al centro del dossier vincitore. "Natura e cultura sono le due sfide culturali moderne, due facce della stessa medaglia. Gran parte del programma di Pesaro2024 sarà impostato sulla sostenibilità, lotta al cambiamento climatico e la salvezza del Pianeta".

