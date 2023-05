Comune propone Ascoli come Città Europea dello Sport 2025

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 19 MAG - La giunta comunale di Ascoli Piceno ha approvato la proposta di candidatura di Ascoli a Città Europea dello Sport 2025. Lunedì prossimo l'assessore allo sport Domenico Stallone sarà a Roma per ritirare la targa ufficiale della candidatura e poi presenterà il dossier preparato a sostegno.

"Lo sport, - ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti - agonistico, amatoriale o ricreativo che sia, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della società: dai bambini ai ragazzi, fino ad arrivare agli adulti. Senza dimenticare i soggetti più fragili o con disabilità: la pratica sportiva, infatti, è uno strumento fondamentale per l'inclusione e l'integrazione di queste persone".

"La nostra amministrazione sta svolgendo un grandissimo lavoro su tutto ciò che concerne la disciplina sportiva - ha detto Stallone - Dai lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti già esistenti alla realizzazione di nuove strutture, senza dimenticare i tantissimi appuntamenti di rilevanza nazionale organizzati in questi anni. La nostra città pullula di società sportive e di atleti: grandi e piccini, professionisti e amatoriali. Siamo convinti che Ascoli abbia tutte le carte in regola per ricevere un riconoscimento così ambizioso, che darebbe ulteriore slancio alla città e all'intero territorio Piceno". (ANSA).