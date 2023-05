A Fabriano 800mila euro per il recupero chiesa San Domenico

Accordo tra ministero dell'Interno, Prefettura di Ancona e Comune di Fabriano, in provincia di Ancona, per il recupero della chiesa di Santa Lucia, detta di San Domenico, nei pressi della sede del Museo della Carta e della Filigrana. Chiusa all'indomani del sisma del 2016 a causa dei danni riportati, la Chiesa, che è proprietà del Fondo edifici di culto (Fec) afferente al Ministero dell'Interno, non era stata né finanziata con le risorse della ricostruzione post-sisma, né era rientrata tra gli interventi per il patrimonio del Fec previsti dal Pnrr.

Il Comune svolgerà la funzione di stazione appaltante per la progettazione e l'affidamento dei lavori di restauro e consolidamento; il Fec finanzierà l'intervento con 800mila euro, secondo la stima fatta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche. Gli interventi riguarderanno le strutture verticali in muratura, i solai di copertura e le parti voltate, gli apparati decorativi, il rifacimento delle pavimentazioni, il ripristino e la messa a norma degli impianti.

La durata della convenzione stipulata è pari al tempo necessario allo svolgimento delle attività per la realizzazione delle opere fino al collaudo definitivo. "Ringrazio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ancona - conclude il sindaco - per aver consentito di mettere un punto fermo rispetto al restauro di questa chiesa. Il passaggio successivo all'accordo riguarderà la concessione d'uso, così da rendere pienamente fruibile un edificio ricco di storia, cultura e fede, a cui la comunità fabrianese è profondamente legata". (ANSA).