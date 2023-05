Un albero cade su auto di gestante in viaggio verso l'ospedale

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 18 MAG - Si dirige, accompagnata in auto, verso l'ospedale per avvisaglie di parto ma, a causa del maltempo, un albero cade sulla vettura e la blocca. L'incidente stradale è avvenuto nella notte ad Ascoli Piceno. La donna incinta si trovava a bordo dell'auto con la quale si stava dirigendo all'ospedale Mazzoni in vista del parto.

Improvvisamente, all'altezza del Villaggio del Fanciullo lungo la Statale Salaria, è caduta una pianta che si è abbattuta sulla vettura.

Tempestivamente sono giunti sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ascoli e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare in ospedale la donna, rimasta illesa nell'incidente nono, per essere assistita vista del parto. (ANSA).