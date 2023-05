Nullatenente per il Fisco deteneva immobili per 500mila euro

La Tenenza della Guardia di finanza di Senigallia (Ancona) ha sequestrato un patrimonio immobiliare (3 immobili) del valore complessivo di 500mila euro riferibili, in comproprietà con propri familiari, ad un pregiudicato coinvolto in passato in numerosi fatti illeciti come reati finanziari, contraffazione, ricettazione e reati contro il patrimonio, che risultava aver acquistato più immobili senza peraltro dichiarare nulla al Fisco. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona, su proposta della Procura.

La misura scaturisce da indagini condotte dai finanzieri della Tenenza di Senigallia sul soggetto interessato dal sequestro.

Dagli accertamenti condotti dalla finanza, secondo gli inquirenti, è emersa la dimostrazione della pericolosità sociale ed economica della persona e della sproporzionalità tra quanto dichiarato e quanto oggetto del suo patrimonio, come prevede la normativa di prevenzione che regola questa materia. Da qui la proposta al Tribunale per l'applicazione della misura preventiva di carattere patrimoniale, per il sequestro degli immobili. Il provvedimento è stato poi eseguito dai finanzieri senigalliesi che hanno apposto i sigilli ai tre immobili individuati, del valore complessivo di circa 500mila euro. (ANSA).