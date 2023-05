Sanità: Prevenzione in azione ad Ancona con Fondazione Aou

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Controllare la propria salute anche se si sta bene per evitare di ammalarsi, e farlo fuori dall'ospedale. E' la filosofia dell'iniziativa della Fondazione Azienda Ospedaliera-Universitaria delle Marche onlus 'Prevenzione in azione 2023', che dopo due edizioni torna alla Mole Vanvitelliana, ad Ancona il 27 e 28 maggio prossimi con 21 ambulatori specialistici gratuiti. Il progetto è stato illustrato oggi dal direttore generale dell'Aou delle Marche Armando Marco Gozzini, assieme alla presidente della Fondazione Marisa Carnevali, al suo direttore scientifico Giorgio Ascoli, e al preside della Facoltà di Medicina Mauro Silvestrini. La manifestazione che nella precedente edizione ha visto ad Ancona la partecipazione di 2.000 persone, intende spostare l'attenzione dalle malattie croniche, che incidono sulla spesa sanitaria per un importo del 70%, alle malattie da cui si guarisce, cui resta solo il 30% dei fondi. Un paradosso, perché i pazienti con patologie guaribili sono in realtà il 70% dei malati totali e a loro è destinato solo il 30% delle risorse. Di qui la necessità di attuare un'adeguata prevenzione con criteri egualitari e di risparmio, e con l'implicito invito ai cittadini a 'volersi bene'. Gli ambulatori specialistici raccolti in altrettanti gazebo con medici universitari e ospedalieri riguardano la prevenzione di malattie cardiologiche, dermatologiche, cerebro-vascolari, l'osteoporosi, i linfomi, e quelle che richiedono una terapia riabilitativa. Ci sono poi Pneumologia, Senologia, Oncologia, Allergologia, Nutrizione, Igiene Ospedaliera, Odontostomatologia, Gastroenterologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica e Fisioterapia (con studenti Univpm).

Presente anche un Check Point con un camper del Comune di Ancona per test anonimi e gratuiti su Hiv, Hvc e sifilide, assieme ad un gazebo Aido (Associazione italiana per la donazione degli organi) e ad uno guidato dalle 'dragonesse', vale a dire la squadra delle donne operate al seno 'A dragon for life' che porteranno la loro testimonianza. Chi vuole partecipare deve prenotare da sabato prossimo sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. (ANSA).