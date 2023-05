Musica: Birkin Tree e Cammariere al Camerino Festival

(ANSA) - CAMERINO, 17 MAG - La 37esima edizione del Camerino Festival si svolgerà dal 9 luglio al 14 agosto 2023 nella città ducale. La kermesse, con la direzione artistica di Vincenzo Correnti dell'associazione Adesso Musica, Daniele Massimi di Musicamdo e Francesco Rosati della Gioventù musicale di Camerino, proporrà un fitto calendario di concerti, tutti alle 21.30, in quattro location suggestive: la Rocca Borgesca, la Rocca d'Ajello, la Basilica di San Venanzio e l'Accademia della Musica di Camerino Abf "F. Corelli". Dal folk alla classica, dal jazz al cantautorato, il cartellone, toccherà tanti registri espressivi e quest'anno si arricchirà di due ulteriori percorsi.

Quello di alta formazione dei giovani musicisti, attraverso master e campus formativi a cura della Andrea Bocelli Foundation e dell'associazione Adesso Musica che si concluderanno con l'esibizione degli studenti in alcuni concerti. E quello pensato per gli studenti dell'Università di Camerino e per gli allievi dell'Istituto Musicale Nelio Biondi e dedicato agli incontri con gli artisti, il 19 luglio con il duo Musica Nuda, e il 12 agosto con Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini, spazi utili ad aprire finestre di riflessione e conoscenza sull'arte della musica. Si inizierà domenica 9 luglio alla Rocca d'Ajello con i Birkin Tree, gruppo di musica irlandese con 40 anni di attività e numerosi successi, che porteranno a Camerino i pezzi del loro ultimo lavoro "4.0". Il concerto offrirà un itinerario attraverso le atmosfere d'Irlanda e di Scozia. Tra gli altri ospiti Sergio Cammariere, il duo Francesca Dego (violino) e Francesca Leonardi (piano), la Cappella Musicale del Duomo di Camerino, il Barbican Quartet, il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini. Il Camerino Festival si chiude lunedì 14 agosto alla Rocca Borgesca con l'Orchestra di Fiati Città di Camerino diretta dal maestro Vincenzo Correnti. (ANSA).