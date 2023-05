Maltempo: treni cancellati, file in biglietteria stazione Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Dopo la cancellazione di alcuni treni di Alta Velocità e InterCity sulla linea Adriatica, a causa del maltempo, anche alla stazione di Ancona si sono formate lunghe file alla biglietteria. Si tratta di persone che sarebbero dovute partire, in direzione nord e in particolare verso Bologna o Milano ma anche con destinazione Lecce, e che hanno visto i loro treni cancellati. In molti stanno chiedendo informazioni al personale delle ferrovie per tragitti alternativi, per i rimborsi dei biglietti o per tornare indietro al luogo di provenienza. Al momento, sulla base delle informazione sul sito di Trenitalia, sono 17 i treni cancellati (12 Freccia Rossa e 5 InterCity). Una ventina di convogli subiscono limitazioni o vengono inviati su percorsi alternativi.

I treni InterCityNotte hanno un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti tra i quali il 752 Lecce - Milano Centrale, il 765 Milano Centrale - Lecce e il 755 Milano Centrale - Lecce. (ANSA).