Maltempo: Senigallia, Misa sale ancora per piogge a monte

Nella notte a Senigallia, in provincia di Ancona, la situazione del fiume Misa è stata "costantemente monitorata" e non ha destato problemi: il livello del fiume, però, fa sapere il Comune, sempre sotto monitoraggio, "è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell'innalzamento del livello del fiume Nevola. Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall'intensa pioggia, al momento non presenta criticità". Anche oggi nella cittadina, come nei comuni dell'hinterland senigalliese, a Mondolfo, Fano, Pesaro e Urbino, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per l'allerta meteo arancione (rischio idrogeologico e idraulico) per le previsioni di precipitazioni consistenti anche se in misura inferiore a ieri.

Alcuni disagi nelle ore notturne si sono presentati sulla strada provinciale Arceviese, tra Borgo Passera e il Vallone, dovute alla presenza di fango sulla carreggiata. A seguito dell'intervento di pulizia, la strada è tornata percorribile. Al momento restano chiuse al transito Via Rovereto, Strada dei Castelli; interdetti alla circolazione anche il sottopasso delle "Piramidi" a Cesano e quelli di Via Perilli e di Via Dogana Vecchia. Dall'alba sono al lavoro i mezzi per la pulizia delle strade al fine di riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana.

In ogni caso, avverte il Comune, "l'allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi". Una riunione in programma alle ore 9 con il Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal Prefetto, per un aggiornamento sull'andamento della perturbazione. Il Comune "invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune di Senigallia". (ANSA).