Maltempo: nelle Marche 370 interventi dei vigili del fuoco

Nelle Marche finora circa 370 gli interventi di soccorso effettuati finora dai Vigili del fuoco a causa della perturbazione temporalesca di ieri. La maggiore concentrazione è stata nel Pesarese dove sono stati eseguiti circa 150 interventi. Al momento sono in corso operazioni di svuotamento dei locali interrati. Nel Fermano diverse frane e smottamenti di terreno hanno causato la caduta di alberi lungo le strade. Tra gli interventi dei vigili del fuoco quelli ha Rosora (Ancona) per il cedimento del muro di cinta, nel Fermano per un grosso albero caduto sulla sede stradale e a Monteciccardo, in provincia di Pesaro Urbino, per tre abitazioni isolate a causa di una frana. (ANSA).