Maltempo: allerta arancione Marche domani per Ascolano e Fermano

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Un nuovo avviso di allerta meteo per le Marche è stato emesso dalla Protezione civile per pioggia e conseguente rischio idraulico e idrogeologico, valido dalle ore 18 di oggi fino alle ore 14 di domani. In particolare, l'allerta arancione riguarda le province di Ascoli Piceno e Fermo, dunque la parte più a sud della regione, sia sulla costa sia all'interno, per rischio idraulico e idrogeologico in conseguenza di piogge. Per il resto della Regione, nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, l'allerta è gialla sempre per rischio idraulico e idrogeologico. Solo allerta verde per i temporali. (ANSA).