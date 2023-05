Pioggia e vento nelle Marche, molti interventi dei vigili del fuoco

Si intensificano pioggia e vento nelle Marche, in particolare nell'Anconetano e nel Maceratese, dove i vigili del fuoco sono impegnati in molti interventi a causa di allagamenti di strade causati dalle intense precipitazioni nella notte e nelle ultime ore, alberi e rami caduti. In provincia di Ancona si sono verificati allagamenti di strade a Casenuove di Osimo, tra Camerano e Angeli di Varano e in zona Aspio.

Anche nelle altre province di Fermo, Pesaro Urbino e Ascoli, in particolare sulla Provinciale 185 Valdaso sud tra Rubbianello e Montalto, sono segnalati interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti in strada la scorsa notte e nelle ultime ore, e per strade che si sono riempite d'acqua.

Nelle Marche la Protezione Civile ha attivato ieri la fase di preallarme, per tutta la giornata di oggi, per condizioni meteo avverse. Le scuole sono per questo chiuse per precauzione in diversi centri, in particolare a Senigallia e nei comuni dell'hinterland senigalliese ma anche a Pesaro, Fano e Urbino.(ANSA).