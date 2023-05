Maltempo: Senigallia, nella notte situazione sotto controllo

Nessuna emergenza nella notte e livelli dei fiumi sotto i limiti di guardia a Senigallia, la città in provincia di Ancona colpita dall'alluvione lo scorso 15 settembre. Lo riferisce il sindaco Massimo Olivetti in merito alla situazione di preallarme per condizioni meteo avverse, attivata ieri dalla Protezione civile per tutta la giornata di oggi, in conseguenza del quale molte scuole sono chiuse nelle Marche, in particolare a Senigallia e nei comuni dell'hinterland senigalliese ma anche a Pesaro, Fano e Urbino. L'avviso meteo è stato emesso per "fenomeni diffusi di instabilità di versante e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua" e "precipitazioni che continueranno, a fasi alterne, fino alla giornata di giovedì". Intanto, comunque, continua a piovere in maniera intensa e diffusa nelle Marche.

"Ho appena finito un giro in tutto il territorio comunale, per vedere la situazione del reticolo idrico primario (Fiume Misa e Fiume Cesano) e secondario (fossi). - afferma Olivetti - La situazione al momento è sotto controllo, così come si è mantenuta durante la notte, monitorata costantemente dagli operatori della centrale operativa di protezione civile comunale e dai vigili urbani che hanno presidiato il territorio. Non si è verifica nessuna emergenza". Anche i "sottopassi sono aperti". "Il Coc rimane ovviamente aperto almeno per tutta la giornata, - comunica Olivetti - come la sala operativa e attivo continuerà ad essere per tutto il giorno il monitoraggio sul territorio da parte dei Vigili Urbani, del personale comunale addetto e dei volontari. Le scuole oggi sono chiuse. Chiedo a tutti di adottare estrema cautela e attenzione fino al termine dell'emergenza". (ANSA).