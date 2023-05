Flashdance, Tornatore, Verdone alla Mostra del Nuovo Cinema

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - I premi Oscar Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti, l'apertura con Flashdance, nel quarantennale dell'uscita del film cult simbolo degli anni '80, la chiusura con Nuovo Cinema Paradiso, Carlo Verdone, tre film italiani in anteprima mondiale, spazio al cinema sperimentale argentino e a quello di due registe internazionali, la tedesca Milena Gierke e l'anglo-palestinese Rosalind Nashashib. Sono alcune delle anticipazioni del programma della 59/a edizione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, in programma dal 17 al 24 giugno.

Il concorso internazionale del festival, diretto da Pedro Armocida, è aperto a tutti i formati e a tutti i registi, senza barriere d'età, di durata, di genere, votato alla ricerca del nuovo cinema. Tre le giurie impegnate, una di soli studenti, un'altra professionale e una composta da critici del Sindacato Nazionale Critici Italiani.

Ad aprire il festival sarà Flashdance, di Adrian Lyne con Jennifer Beals, Oscar per la migliore canzone, Flashdance… What a Feeling di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara. L'Evento speciale sul cinema italiano, organizzato con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, sarà dedicato a Giuseppe Tornatore. Verranno presentati tutti i suoi film per il cinema, tra cui Ennio, lo straordinario documento su Morricone, e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata. A omaggiare l'artista, che sarà ospite a Pesaro per una tavola rotonda, anche una mostra fotografica e una monografia nella collana Nuovocinema di Marsilio.

Il Cinema in Piazza porterà a Pesaro Dante Ferretti, che presenterà la sua autobiografia scritta con David Miliozzi e presenzierà alla proiezione di Hugo Cabret di Martin Scorsese per cui lo scenografo ha vinto la terza statuetta. Carlo Verdone racconterà al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco, che lo scorso anno ha compiuto 40 anni.

Tra le anteprime mondiali della Mostra, un documentario sul poeta Dario Bellezza, uno sulla discoteca romagnola Cocoricò, il cortometraggio Sognando Venezia. (ANSA).