Comunali: ad Ancona il candidato sindaco più giovane d'Italia

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Di fronte a tanti che disertano le urne, c'è anche una generazione che ha voglia di fare politica nel senso più puro del termine. Ha corso ad Ancona il candidato sindaco più giovane d'Italia: Marco Battini, 22 anni, alla testa della lista più giovane d'Italia, tutti under 27, denominata Ripartiamo dai giovani. Partiti, letteralmente, dal nulla, hanno raccolto il 2,18% dei consensi, con spese elettorali "per poco più di mille euro", mentre altre liste più strutturate a volte all'interno di coalizioni, sono andate meno bene. Un'esperienza nata da attività di volontariato durante l'alluvione che ha colpito le Marche lo scorso settembre. "Siamo andati a spalare fango per una settimana a Senigallia - racconta Battino all'ANSA -. Da lì abbiamo cominciato a ragionare su cosa avremmo voluto che ci fosse ad Ancona per noi giovani". Parecchi incontri, un grande passaparola sui social (ovviamente) che hanno portato a stilare una piattaforma con tre parole d'ordine "educazione, cultura e sport". A quel punto "siamo stati contattati da vari partiti - dice ancora il candidato sindaco -, abbiamo esposto le nostre istanze. ma ci hanno detto: 'voi ci votate, noi facciamo eleggere uno di voi e dei temi ne parliamo dopo'. Ci siamo sentiti presi in giro". E così, dopo una votazione interna che ha espresso la candidatura di Battino, sono scesi in campo co la loro lista. I voti racolti hanno quindi il sapore di una doppia vittoria. "Ci hanno già contattato i due candidati al ballottaggio, Ida Simonella (centrosinistra) e Daniele Silvetti (centrodestra). Vedremo... Ma in ogni caso saremo assolutamente trasparenti nelle nostre scelte". (ANSA).