Bonomi, dl lavoro è solo l'inizio, il cuneo sia strutturale

(ANSA) - MACERATA, 16 MAG - "Il decreto lavoro per noi è l'inizio di un percorso. È ovvio che non ci ha soddisfatto in pieno, ma non erano pensabili interventi strutturali in corso d'anno, questo era chiaro". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante l'assemblea di Confindustria Macerata. "Sembra che il problema siano solo le imprese, io a questo gioco non ci sto" ha detto ancora. Il dl lavoro "lo consideriamo un inizio perché noi da due anni stiamo dicendo che ci vuole un taglio contributivo del cuneo fiscale strutturale, importante soprattutto sulle fasce di reddito basse, sotto i 35mila euro, perché queste fasce di lavoratori stanno soffrendo", ha spiegato. "Abbiamo proposto un taglio del cuneo fiscale di due terzi a favore dei lavoratori e di un terzo a favore delle imprese - ha ricordato -. Con un impegno di 16 miliardi possiamo dare una mensilità in più di 1.200 euro ai lavoratori per tutta la loro vita professionale". "La grande sfida - ha detto ancora Bonomi - è la legge di bilancio che arriverà, con la quale dovranno rendere effettivamente strutturale il taglio oggi deciso". Bonomi ha anche invitato alla "riconfigurazione del della spesa pubblica, che ammonta annualmente a 1100 miliardi - ha sottolineato il presidente di Confindustria -. Basta riconfigurare il 4-5% per fare il taglio strutturale e anche qualcos'altro". (ANSA).