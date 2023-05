Arundhathi Subramaniam ospite di Versus a Recanati

La poetessa indiana Arundhathi Subramaniam, sarà ospite, in anteprima nazionale, a Recanati (Macerata),della rassegna di incontri poetici Versus il 4 giugno. Tema del Versus con cui la scrittrice di Mumbai si confronterà con Piergiorgio Viti, direttore artistico della rassegna, sarà "Essere donna in India". Voce tra le più apprezzate nel suo Paese, pluripremiata, Arundhati Subramaniam ha la notevole capacità di toccare tanti temi e tante corde dell'animo umano, con naturale delicatezza. Lontano da pregiudizi e da stereotipi, spiegano gli organizzatori, Subramaniam accompagnerà gòli spettatori tra le molteplici sfumature della complessa società indiana; qual è la visione che la società indiana ha della donna? E di una donna che scrive poesie? Quale linguaggio utilizzano e che temi trattano le scrittrici indiane?Durante l'appuntamento, presso il Centro Mondiale della Poesia, alle 17:30 sono previsti anche interventi al piano di Marta Marrocchi in un repertorio contemporaneo.

