Comunali: alle 19 affluenza 35,21% nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Alle 19 l'affluenza alle urne per le amministrative nelle Marche (15 Comuni, nelle province di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno) era 35,21%, in calo rispetto al 2018, quando alla stessa ora era stata 41,31%: cinque anni fa però il voto era concentrato in una sola giornata, mentre quest'anno le urne sono aperte fino alle 15 di domani. resta inoltre il divario con la percentuale nazionale, 37,22%. Ad Ancona, capoluogo di regione, alle 19 aveva votato il 33,81% degli aventi diritto, nel 2018 il 38,25%. (ANSA).