Picchia la madre, lei salvata da polizia, lui denunciato

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - La scorsa notte personale della Polizia di Stato è intervenuto lungo la via Cameranense, ad Ancona, per una segnalazione di un uomo che stava percuotendo una donna a bordo di un'automobile all'altezza di un distributore di benzina. Gli equipaggi delle Volanti hanno individuato il veicolo, dove c'erano una donna di circa 60 anni e il figlio di 37, quest'ultimo in evidente stato di alterazione dall'alcol che stava dando in escandescenze verso la madre.

All'arrivo dei poliziotti, ha inveito anche contro gli agenti, che hanno messo in sicurezza la vittima, spaventata e con tumefazioni al volto. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la madre subisce matrattamenti da tempo, ma non vuole denunciare il figlio. Il 37enne, condotto in Questura, al termine degli accertamenti è stato denunciato per maltrattamenti, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza. Il questore di Ancona Casare Capocasa sta valutando l'emissione nei riguardi del maltrattante di una misura di Ammonimento e ricorda "a tutte le donne e madri che questo non è amore. Che esistono gli strumenti e i percorsi di recupero per aiutare sia le vittime, che i carnefici, ad uscire dalla spirale di paura e violenza". Anche familiari, medici, vicini di casa, "ovvero chiunque sia a conoscenza di situazioni di pericolo come in questo caso - ricorda la Questura -, può favorire l'apertura di un'istruttoria finalizzata all'emissione di provvedimenti per violenza domestica, la loro identità non sarà rivelata". (ANSA).