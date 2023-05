Giro: tempo clemente e grande successo di pubblico a Fossombrone

(ANSA) - PESARO, 13 MAG - Dopo la violenta ondata di maltempo di ieri. che ha colpito in particolare la provincia di Pesaro Urbino, il meteo oggi ha 'graziato' ciclisti e pubblico dell'ottava tappa del Giro d'Italia, che si è conclusa a Fossombrone. Tantissimi gli spettatori che hanno atteso l'arrivo a Fossombrone, incitando e applaudendo gli atleti, senza fare tifo per l'uno o per l'altro. Il percorso nei 60 Km finali della Terni-Fossombrone, ha scalato le ascese dei Cappuccini (con un doppio passaggio), superato i dislivelli del Monte delle Cesane, affrontato lo strappo di Montefelcino. la diretta Rai ha immortalato dall'alto il territorio verdeggiante dell'entroterra pesarese e un enorme striscione di 364 mq (28 x13 metri) "Fossombrone per Pesaro2024" a pochi metri dalla Rocca Malatestiana di Fossombrone. "Una volata anche per Pesaro che nel 2024 sarà Capitale Italiana della Cultura" il commento del sindaco Matteo Ricci. Secondo il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni "l'ottava tappa del Giro d'Italia, l'unica nelle Marche, rappresenta un'occasione preziosa per restituire visibilità all'intero territorio. È solo il primo di tanti eventi che vedranno coinvolti i Comuni della provincia, protagonisti di Pesaro 2024". (ANSA).