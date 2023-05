Caro affitti: Gulliver, Comune apra sportello 'Agenzia casa'

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - Ad Ancona "il numero dei posti letto gestiti dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (Erdis) "non copre l'intera domanda proveniente dagli iscritti all'Università Politecnica delle Marche in qualità di fuorisede. Tale insieme non risulta sufficiente a garantire la copertura del totale delle studentesse e degli studenti beneficiari di borsa di studio che, spesso, si trovano costretti a dover stipulare contratti di affitto privato". Una situazione che "affiancata alla presenza di 1 studente ogni 10 cittadini, si sostanzia nello sviluppo di un giro d'affari non indifferente, per il quale servirebbe un'appropriata attività di monitoraggio, gestione e organizzazione". Lo rilevano gli studenti della Lista Gulliver-Sinistra Universitaria in un documento inviato a tutti i candidati sindaci della città, in cui chiedono, tra l'altro, che a farsi carico di questa attività sia il Comune di Ancona con uno sportello "Agenzia Casa". Tra le funzioni, anche l'incontro tra domanda e offerta per la componente studentesca universitaria, che permetterebbe un risparmio, per appartamento, tra 500 e 1.000 euro annui di spese di agenzia immobiliare; e poi l'analisi del mercato immobiliare in collaborazione con l'Univpm, la diffusione dei contratti a canone concordato; attività informative sull'accesso ad agevolazioni per le utenze, distribuzione di kit per il risparmio energetico e idrico. Il tutto diffuso tramite un sito web e un Helpdesk. Lista Gulliver chiede anche più attenzione per gli studentati: "gli alloggi spesso risultano antiquati e afflitti da numerosi malfunzionamenti; riparati "in modi non adeguati o totalmente trascurati". Inoltre le strutture in città sono "spesso considerate dei meri dormitori, quando, in realtà, dovrebbero rappresentare e fungere da spazi di ritrovo e studio per la popolazione studentesca. La presenza degli studentati incarna, per i quartieri che li ospitano, un'opportunità di crescita non solo economica, ma anche culturale; fondamentale è non isolare le strutture abitative offerte dall'Erdis, ma includerle e valorizzarle per un'effettiva integrazione tra realtà cittadina e realtà studentesca". (ANSA).