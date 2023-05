Capitale Cultura 2024: Pesaro e Viareggio fanno rete

(ANSA) - PESARO, 13 MAG - Pesaro e Viareggio unite nel segno della cultura, della musica e della tradizione. Questa mattina i sindaci Matteo Ricci e Giorgio Del Ghingaro hanno firmato una lettera d'intenti 'strategica' che suggella il legame di amicizia tra le due città "Condividiamo l'impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la stima reciproca tra le amministrazioni instauratasi in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2024", hanno spiegato i sindaci delle due città finaliste. Peaaro è poi risultata vincitrice.

"La Capitale Italia della Cultura è una grande opportunità, un volano di sviluppo attraverso il quale esaltare le identità locali per farle diventare nazionali e attrarre visitatori - ha sottolineato Ricci -. È importante fare rete tra città medie che, come noi, puntano sulla cultura e bellezza. Fondamentale attivare modalità di confronto e di collaborazione che possono contribuire allo scambio di buone pratiche, per lo sviluppo di entrambi i territori". "Le città medie della cultura sono una ricchezza per il Paese, che non deve essere dispersa - ha aggiunto -. Per questo è fondamentale, ad esempio, che tutte le città finaliste della Capitale italiana della Cultura continuino a lavorare sul dossier che hanno creato, anche insieme ad altre città". Proprio come Pesaro e Viareggio: da una parte il Rossini Opera Festival, la rete Pesaro Città che Legge, il Carnevale dei Ragazzi; dall'altra il Festival Puccini, il Premio Letterario Viareggio Repaci e il Carnevale di Viareggio. "Vogliamo continuare questo percorso legato alla cultura iniziato qualche anno fa - il commento del sindaco di Viareggio Del Ghingaro - abbiamo fatto un grande lavoro sul territorio per predisporre un'offerta che fosse all'altezza delle altre realtà italiane.

Non vogliamo che questo percorso si interrompa, ma che continui nel tempo". Alla lettera di intenti seguirà un protocollo d'intesa, per collaborazioni che porteranno Viareggio a Pesaro e Pesaro a Viareggio. (ANSA).