Resistenza: morto De Benedittis, ultimo partigiano del Fermano

(ANSA) - FERMO, 12 MAG - E' morto a 97 anni Mario De Benedittis, l'ultimo partigiano della provincia di Fermo. Aveva combattuto sulle montagne di Amandola, partecipando alla liberazione di Castel Manardo. Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro esprime, a nome dell'Amministrazione Comunale e della Città di Fermo, il cordoglio per la scomparsa di De Benedittis, "una figura che ha rappresentato un testimone importante, soprattutto per le giovani generazioni con cui aveva un dialogo aperto e continuo, attraverso gli incontri nelle scuole, e alle quali ha trasmesso quanto fatto, la memoria di quanto avvenuto durante l'ultima guerra, l'impegno per ridare futuro e speranza.

La stessa che ogni volta dava a tutti durante le celebrazioni del 25 Aprile a Fermo con la sua presenza, con il suo esempio, con la sua sentita partecipazione. Nel rinnovare le condoglianze ai familiari - conclude -, rivolgo ancora il grazie a Mario e a quanto testimoniato con la sua vita". (ANSA).