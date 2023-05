Maltempo: bomba d'acqua e grandine a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 12 MAG - Una bomba d'acqua, seguita da una violenta grandinata, è caduta in pochi minuti nel centro abitato in una parte di Pesaro. Secondo il sindaco Matteo Ricci, che sta pubblicando foto e aggiornamenti sula sua pagina facebook, risultano allagamenti in via Cavour,via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, str Micaloro, via Passeri. Tutti i mezzi della protezione civile e dei vigili urbani sono in movimento.

"Non risultano danni a persone" sottolinea il sindaco. A Pesaro la grandine ha imbiancato le strade e persino la spiaggia. Altre gradinate sono state segnalate a Fano (Pesaro Urbino) e Ancona (Jesi). "Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo" osserva il sindaco Ricci. (ANSA).