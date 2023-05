Le Marche salgono a 18 Bandiere blu

Salgono a 18 le Bandiere Blu, assegnate alle Marche. Il riconoscimento internaionale per la qualità ambientale e dei servizi di spiagge (anche fluviali o lacustri) e approdi turistici attribuito ogni anno dalla Fee (Foundation for Environmental Education), è andato quest'anno anche alla spiaggia di Porto San Giorgio (Fermo) una delle 17 new entry dei vessilli. Sulle 18 Bandiere Blu delle Marche, quattro interessano la provincia di Pesaro Urbino (Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo), 4 quella di Ancona (Senigallia, Ancona-Portonovo, Sirolo, Numana), 3 quella di Macerata (Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche), 4 quella di Fermo (Fermo, Altidona, Pedaso e, appunto, Porto San Giorgio), 3 quella di Ascoli Pceno (Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto). Sono 226 i Comuni e 84 gli approdi turistici che hanno ottenuto quest'anno il riconoscimento della Fee. La cerinonia di premiazione si è svolta oggi a Roma, presso la sede del Cnr, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché e di Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia. (ANSA).