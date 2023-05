Fermignano diventa residenza artistica con 'La storia siamo noi'

Dal 14 al 20 maggio Fermignano (Pesaro Urbino) si trasforma in una residenza artistica con il progetto "La storia siamo noi", spin-off collegato alla nuova edizione di "Popoli in festa", il tradizionale appuntamento che celebra l'integrazione dei popoli e delle culture, quest'anno in programma dal 3 al 4 giugno con un'anteprima in occasione del 2 giugno.

Alla base del progetto, promosso dal Comune di Fermignano, vi è l'idea di offrire ad artisti e studiosi l'opportunità di incontrare gli abitanti, vecchi e nuovi, raccogliendo le loro storie e i loro desideri per raggiungere tutti assieme un risultato corale. Anche quest'anno saranno in scena due ospiti che avevano già animato l'edizione 2022: Giovanni Gaggia, artista poliedrico, la cui arte spazia dalla performance al ricamo, fino alla danza contemporanea, e Pietro Gaglianò, critico d'arte versato nell'educazione sperimentale. "Siamo felici di ritornare a Fermignano per la prosecuzione del progetto La storia siamo noi", spiegano Giovanni Gaggia e Pietro Gaglianò.

"Quello che metteremo in campo è la prosecuzione di un processo dalla forte valenza 'politica', nella misura in cui mira ad attivare la comunità fermignanese, rendendola parte attiva di un processo di trasformazione culturale e identitario.

Questa pratica etica diviene così lo strumento per una rivoluzione sostenibile: l'arte non può cambiare il mondo, ma le singole persone si". (ANSA).