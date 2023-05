Tav:Pichetto,alta velocità in Italia è risposta a dubbi su opera

"Ho fatto campagna a favore della Tav all'inizio degli anni Duemila, 20 anni fa, quando si trattava di convincere, come poi sono stati convinti gli abitanti della Val Susa della bontà di quest'opera. Credo che gli italiani si rendano conto di cosa significa l'alta velocità nel nostro Paese, l'attuale da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Salerno. La risposta a chi dice che la Tav non va bene, è quella". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad Ancona a margine di un evento elettorale di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti, rispondendo a una domanda sulle ipotesi di rinvio della tratta francese della Tav motivato dagli eccessivi costi dell'opera. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, il commissario regionale di FI Francesco Battistoni, l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il capogruppo in Consiglio comunale Daniele Berardinelli e il coordinatore provinciale Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana.

(ANSA).