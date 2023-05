Segretario Psi visita Pietra inciampo Ancona per Vittoria Nenni

Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, ad Ancona, per un appuntamento elettorale per la lista Riformisti (Socialisti, Azione e Italia Viva), ha visitato in via Fornaci Comunali il luogo dove si trova la Pietra d'Inciampo dedicata alla figlia di Pietro Nenni, Vittoria, nata ad Ancona e morta nel campo di concentramento di Auschwitz nel luglio del 1943. Insieme ad altri esponenti socialisti e di Azione ha deposto un mazzo di rose rosse vicino alla Pietra d'inciampo. "Un atto doveroso e importante - ha spiegato Maraio - perché rimarchiamo con questo gesto l'ancoraggio nella storia che è sempre più importante per il futuro del nostro Paese".

"Oggi c'è sempre più improvvisazione in politica, c'è crisi di rappresentanza e di democrazia - ha aggiunto il segretario del Psi -, rivolgersi a quelli che sono i passaggi più importanti del passato, vite ideali, valori portati avanti dalla tradizione socialista da esponenti del socialismo ci riempiono di orgoglio". Venire ad Ancona, ha sottolineato, significa una "difesa delle radici socialiste che da Nenni ha trovato in poi una serie di personaggi del Pantheon dei quali noi siamo orgogliosi e vogliamo commemorare. Vittoria Nenni che è nata ad Ancona, è stata uno di questi elementi che hanno portato il partito in quella fase a stare dalla parte giusta, contro i soprusi, contro il fascismo, contro la prevaricazione e contro la violazione e negazione dei diritti". (ANSA).