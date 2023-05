Consorzio Agrario Ancona, fatturato 2022 a 87,84 milioni (+9,4%)

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - Fatturato in crescita per il Consorzio Agrario di Ancona che nel 2022 ha raggiunto 87,84 milioni di euro, +9,4% rispetto agli 80,31 mln registrati nel 2021. Un risultato, fa sapere in una nota, che conferma l'associazione quale "solido punto di riferimento del settore primario marchigiano", con circa 30 sedi su tre province, e 370 soci.

Due i fattori che incidono sul risultato positivo: l'aumento dei prezzi sui prodotti venduti per i rincari di gas, energia e materie prime, e il consolidamento delle quote di mercato nei settori di riferimento. Tra le voci più importanti il commercio dei cereali (con il grano duro delle Marche che rappresenta il 70% del valore), con la cessione di oltre 553 mila quintali ed un ricavo che sale a 29,11 milioni. In crescita di oltre il 50% le voci carburanti (16,2 milioni) e concimi (9,7 milioni), buona la tenuta del il settore macchine agricole (12,5 milioni).

Il bilancio, approvato dall'assemblea dei soci, evidenzia la perdita di oltre 300 tonnellate di girasole nel centro di stoccaggio di Ostra causata dall'alluvione dello scorso settembre, con rimborsi già liquidati agli agricoltori conferenti. In generale tutti i settori del Consorzio hanno mantenuto ed a volte migliorato le performance di vendita, mantenendo le quote di mercato.

Tra le note dolenti "l'aumento dei tassi di interesse, che hanno scoraggiato gli investimenti pure programmati dal Consorzio con l'obiettivo di aumentare servizi ed opportunità alle imprese agricole della regione".

"Grazie ad un comportamento prudente e ad una continua attenzione sull'affidabilità di clienti e fornitori - ha fatto sapere Il presidente Alessandro Alessandrini - siamo riusciti a mantenere energie e risorse per affrontare il 2023 in maniera serena". "La speranza - ha aggiunto - è che la politica riesca a comprendere il ruolo centrale dell'agricoltura e dell'agroalimentare, sia italiano che europeo. Operazione che non potrà prescindere dalla definitiva comprensione che la tanto decantata transizione ecologica molto teorizzata, ma molto poco reale, debba rappresentare un valore aggiunto ed un incentivo per economia e società e non un ennesimo strumento di freno".

(ANSA).