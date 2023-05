Terremoto: Castelli in visita all'Ingv

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha accolto nella sua sede romana il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli. Ricevuto dal presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni, e dal direttore generale, Jair Lorenco, ha visitato la Sala Operativa di Roma dove sono state illustrate le continue attività che l'Istituto svolge per il monitoraggio e la sorveglianza sismica e di allerta tsunami su tutto il territorio nazionale e parte del Mediterraneo.

"È stato importante per la comunità scientifica dell'Ingv illustrare al Commissario le continue attività di monitoraggio sismico, vulcanico e di allerta tsunami che l'Istituto attua senza soluzione di continuità dal 1983 - ha detto Doglioni -. La ricerca scientifica necessaria alla piena comprensione dei rischi naturali è il motore che anima il nostro Ente e che permette di essere il più efficaci possibile nell'analisi dei fenomeni estremi che si manifestano in Italia e nei nostri mari". "Ingv - ha ricordato Castelli, commissario di Governo alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 - ha completato nell'Appennino centrale il primo studio pubblico sulle faglie attive e capaci, grazie al quale possiamo finalmente avere una conoscenza approfondita per indicare chiaramente ai cittadini e ai Comuni dove possono ricostruire e dove invece occorre delocalizzare per motivi di sicurezza. Questa preziosa collaborazione - ha aggiunto - sarà ulteriormente rafforzata per mettere in campo, anche grazie al Superbonus 110%, una ricostruzione sicura e sostenibile, base indispensabile per la rinascita dei nostri territori". (ANSA).