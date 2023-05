Sindaca, futuro Ancona iniziato e si trasformerà con fondi Pnrr

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - "E' stata un'esperienza appassionante e indimenticabile. Grazie davvero, non resta altro che dire: 'avanti tutta e buon vento Ancona'". La sindaca Valeria Mancinelli, alla fine dei due mandati, ha diffuso un videomessaggio sul proprio profilo Facebook per i ringraziamenti ma anche per un riepilogo delle cose fatte e per tracciare un futuro della città che "è già iniziato". "La coalizione che ha guidato la città fino ad oggi con me - afferma - è in sintonia con la città, ha capacità di ascolto, di governo, ha esperienza ed energie nuove, ha una classe dirigente in grado di costruire insieme alla città un futuro solido. Sulla persona più adatta a guidarla nei prossimi 10 anni, a fare il sindaco, anzi la sindaca sapete già come la penso, quindi non lo ripeto", rimarca la prima cittadina, riferendosi a Ida Simonella, candidata del centrosinistra e assessora uscente con deleghe importanti come il Porto, il Bilancio e il Piano strategico.

"La città in questi dieci anni ha vissuto trasformazioni in materiali importanti, con la qualificazione di pezzi importanti di città, - ricorda - ma credo soprattutto abbia vissuto un percorso di riscoperta e ricostruzione della propria identità: quella di una città di mare". L'amministrazione, ribadisce, "ha accompagnato ha cercato di accompagnare la città in questo percorso; così il Porto Antico, il Passetto, Piazza Cavour, gli Archi, i prossimi interventi sulla riqualificazione e il recupero del Cardeto, del Vecchio faro, non sono solo opere pubbliche, sono molto di più, sono un modo per ricostruire l'identità della città".

"Negli ultimi tre anni - ricorda ancora Mancinelli - la pandemia prima, la crisi energetica e poi l'esplosione dei prezzi, dei costi, hanno rallentato questo percorso. Ma non l'hanno interrotto, oggi è ripreso e anche avrà un'accelerazione, poderosa nei prossimi mesi nei prossimi anni, potendo contare su una leva potente, quella del Pnrr: la città di Ancona, l'amministrazione hanno conquistato in questi mesi 80 milioni di euro tra Fondi Pnrr e complementari che dovranno saranno messi a terra nei prossimi mesi e trasformeranno ulteriormente la città nel segno ineludibile e necessario della sostenibilità ambientale". (ANSA).