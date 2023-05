Schlein, sinistra divisa? Avversario destra che colpisce fragili

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - "A volte ci sono coalizioni più larghe, a volte diverse ma in questa squadra, in questa coalizione, c'è la risposta giusta perché non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono a destra, che in questo momento sta colpendo le fasce più fragili della nostra comunità". Così la segretaria dem Elly Schlein a margine di un incontro al Teatro delle Muse, con sala gremita, a sostegno della candidata con "Progetto Ancona" di centrosinistra Ida Simonella. Ad Ancona la sinistra si è divisa su questioni ambientali come il porto storico e la istituzione di un'Area Marina protetta. "Siamo impegnati a cercare di migliorare la sostenibilità, investire molto sui terreni dell'agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile, - ha risposto Schlein - non entro nelle questioni locali su cui ci confronteremo con le altre forze a livello nazionale, io sono molto felice di essere qui a sostenere una candidata che ha dimostrato grande impegno sia sul versante delle politiche ecologiche, del rilancio economico, del lavoro di qualità e delle politiche sociali".

La segretaria dem è entrata nel teatro con in sottofondo Viva la vida dei Coldplay e, al termine del comizio, un bambino le ha regalato un mazzo di fiori. Accanto a Schlein, la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e la candidata a sindaca, assessore uscente della giunta guidata da Valeria Mancinelli. Simonella ha toccato anche il tema Pnrr, ricordando le risorse ottenute dall'amministrazione uscente: "io tremo quando sento parlare delle difficoltà sul Pnrr e che bisogna restituire i fondi, perché significa che che qualcuno non sta lavorando".

Schlein ha ringraziato il Pd marchigiano e di Ancona "perché stiamo facendo un grande lavoro per assicurare una pagina di futuro che punti alla cura della comunità innanzitutto e sul rilancio economico anche attraverso le risorse europee che l'amministrazione è stata in grado di attrarre per questo territorio e a tradurre quelle risorse in opportunità concrete di buona impresa e lavoro di qualità per questa città". (ANSA).