Ricerca persona forse dispersa, soccorritori ancora al lavoro

Proseguono le ricerche in una zona del Fabrianese dove ieri un passante aveva lanciato l'allarme, raccontando di avere sentito delle grida. A 24 ore dall'episodio, però, non sono ancora arrivate denunce di comparsa né segnalazioni di persone mancanti in loco e la Prefettura di Anona non ha attivato il piano di ricerca persone scomparse. Al momento quindi si tratterebbe eventualmente di una persona forse dispersa in una zona circoscritta, battuta dai soccorritori: carabinieri, vigli del fuoco che sono intervenuti anche con droni, protezione civile, Soccorso Alpino, unità cinofile. Ieri anche sorvoli con un elicottero. (ANSA).