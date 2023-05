Oipa, no a biolaboratorio a Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - "No a un laboratorio Bsl3 a Pesaro". Lo chiedono l'Oipa e altre associazioni , "unite contro la sperimentazione animale e a favore di una ricerca innovativa". L'opposizione è legata all' acquisto di un terreno a Pesaro, da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, per la realizzazione di un laboratorio di biosicurezza di livello 3 (Bsl3). In questo laboratorio, secondo le associazioni, sono previste "'sperimentazioni e manipolazioni, in vivo e in vitro, di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell'uomo in condizioni di massima sicurezza e di contenimento biologico' come si legge nelle delibere della Giunta comunale del 3.08.22 e del Consiglio Comunale del 24.10.22 con realizzazione di 'stalle contumaciali per la stabulazione di grandi e piccoli animali in grado di garantire misure di bio-contenimento e bio-sicurezza nei confronti di agenti infettivi'".

Le associazioni animaliste e ambientaliste del territorio Enpa, Eze, Lav, Lupus in Fabula e Oipa si sono mobilitate per contrastare l'apertura del laboratorio, "unendosi alle proteste dei cittadini e di alcuni esponenti delle istituzioni locali".

Contro la realizzazione della struttura si è tenuta una manifestazione il primo maggio "con la partecipazione di migliaia di persone arrivate a Pesaro da tutta Italia per esprimere dissenso e grande preoccupazione nei riguardi di un progetto le cui finalità non sono state ancora del tutto chiarite". Le associazioni ribadiscono "la propria contrarierà a qualsiasi attività che preveda il coinvolgimento e la sofferenza di animali a fini di sperimentazione o che possa causare danni all'ambiente o all'uomo". Allo stesso tempo "esprimono il proprio supporto al progresso della ricerca scientifica e chiedono che un centro come l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche possa, e debba, utilizzare le proprie competenze per creare un polo di riferimento per i modelli sostitutivi e per gestire situazioni di emergenza sanitaria (come per esempio la brucellosi canina)".

Infine l'associazione chiede un incontro "quanto prima" con le istituzioni comunali "per fare chiarezza". (ANSA).