Comunali: Gasparri, Ancona è contendibile

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Nel centrodestra c'è "molta speranza, ottimismo addirittura" di vincere le amministrative ad Ancona, città tradizionalmente di sinistra, ma ora considerata "contendibile". Lo ha detto il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri in un incontro stampa al fianco del candidato sindaco Daniele Silvetti (Fi). "Non a caso i tre leader, Meloni, Tajani e Salvini, sono venuti qui insieme nella bella manifestazione di lunedì - ha aggiunto -. Nelle Marche abbiamo vinto la Regione con Francesco Acquaroli -, abbiamo avuto successi ripetuti a Macerata e Ascoli. Anche se non ha mai avuto un'amministrazione di centrodestra oggi è contendibile, perché il candidato è giusto, perché è una fase particolare...Mi auguro che sia questo il risultato. Sarebbe una nuova stagione in un quadro di alternanza democratica". E ha elogiato più volte Silvetti, "il contrario di Di Maio, competente, militante politico con esperienza in Comune e in Regione, ora presidente del Parco del Conero, scelto in totale armonia a livello locale.

Arriva a questo momento con maturità e solidità. Se sarà eletto, Daniele saprà fare il sindaco, perché conosce la città e conosce la politica". (ANSA).