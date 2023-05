Comunali: ad Ancona alcuni seggi temporaneamente spostati

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Alcuni seggi elettorali nel territorio di Ancona dove si vota per le comunali del 14 e 15 maggio, sulle 99 sezioni elettorali complessive, sono stati spostati a causa di lavori in corso, interventi in qualche caso legati al terremoto del 9 novembre scorso. Si tratta di spostamenti temporanei che riguardano i le sezioni n. 1-7- 8 - 9 - 10-11, ubicati presso le Scuole De Amicis in corso Amendola, che a causa del protrarsi dei lavori di straordinaria manutenzione, verranno temporaneamente spostati presso il plesso della Direzione scolastica "A. Scocchera", già sede della ex scuola Magistrale "Ferrucci", in via Cadore 1; n. 40 - 41- 42 - 43 - 44, ubicati presso le Scuole Podesti in Via Urbino n. 22, a causa di danni provocati dal sisma del 9 novembre verranno temporaneamente spostati presso le scuole "Elia", in via Sebenico 5; n. 55 - 56 - 57 - 58 - 99 - 100, ubicati presso le Scuole Pinocchio in Strada della Montagnola 1, a causa di danni provocati dal sisma del 9 novembre verranno temporaneamente spostati presso le scuole "Collodi", in via della Montagnola 105; n. 73, ubicato presso l'aula 15 delle scuole "Buonarroti" di via Lanzi 2 verrà temporaneamente spostato nell'aula 20 del medesimo plesso. (ANSA).